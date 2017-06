Kössen – Ein 26-Jähriger ist am Mittwoch beim Paragleiten in Kössen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann aus unbekannter Ursache ins Trudeln geraten und schließlich aus einer Höhe von rund 100 Metern in einen Baum bzw. auf einen Forstweg gestürzt.

Der Pilot wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. (TT.com)