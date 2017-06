Zwei Paragleiter haben am Hohen Göll in Österreich die mumifizierte Leiche eines Vermissten aus Bayern entdeckt. Der Tote lag in rund 1800 Metern Höhe, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Ein Polizeihubschrauber barg den Leichnam am Sonntag und flog ihn zur Gerichtsmedizin. Bei der Obduktion konnte nun geklärt werden, dass es sich um einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Mühldorf am Inn handelte.

Der Mann war am 1. Oktober von Schönau am Königssee aus mit zwei Begleitern auf einen Vorgipfel des Hohen Gölls aufgestiegen. Die beiden trennten sich dann von dem 23-Jährigen. Seither fehlte jede Spur von dem Mann. Suchaktionen auf bayerischer und auf Salzburger Seite blieben ohne Erfolg. (dpa)