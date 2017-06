Innsbruck – Donner, Blitz und Wolkenbruch: Über ganz Tirol entluden sich am Donnerstagabend Gewitter. Mancherorts gingen binnen kürzester Zeit literweise Regen nieder. In Tannheim waren es in den vergangenen 24 Stunden 27,5 Millimeter, in Reutte noch 24 Millimeter pro Quadratmeter. Damit liegen die beiden Außerferner Gemeinden österreichweit unter den Top Fünf. Größere Schäden dürften die Unwetter aber nicht angerichtet haben.

In Gries im Sellrain schlug am Donnerstag gegen 19.45 Uhr ein Blitz in einem Waldstück ein. Es entwickelte sich ein kleinflächiger Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Gries und Zirl wurden beim Löschen vom Polizeihubschrauber unterstützt. Gegen 23 Uhr war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Blitz traf Mann in Wattenberg

Glück im Unglück dürfte am Donnerstag eine Frau in Wattenberg gehabt haben, der gegen 19.15 Uhr von einem Blitz getroffen wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten bei ihr keine äußeren Verletzungen feststellen. Die Frau wurde dennoch zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen, teilte die Polizei mit. Bei der Erstinformation war am Abend von einem Mann die Rede. Die Angaben wurden korrigiert.

Erst vergangene Woche wurden zwei Frauen in Innsbruck durch einen Blitzschlag verletzt.

Gewitter und Regenschauer lassen im Laufe des Tages nach. Vom Oberland her reißt die Wolkendecke langsam wieder auf. (TT.com)