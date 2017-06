Pfaffenhofen – Nach dem Großbrand in Pfaffenhofen untersuchten Ermittler des Landeskriminalamts am Donnerstag die Brandstelle. Sie schließen ein technisches Gebrechen oder eine Selbstentzündung aus. Die Brandursache ist demnach entweder Fahrlässigkeit oder Brandstiftung. Die Ballen, bei denen das Feuer ausgebrochen war, liegen an der Grenze des Firmenareals und sind von außen durch einen Maschendrahtzaun zu erreichen, erklären die Ermittler auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung. Die Zeugenbefragungen dazu starten am Freitag.

Mehr als 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei kämpften in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände der Tiroler Recycling GmbH in Pfaffenhofen gegen das riesige Flammenmeer. Gegen 22.30 Uhr Ballen waren mit Kunststoff-Leichtverpackungen in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten wurden nach Polizeiangaben fünf Feuerwehrleute durch Rauchgas verletzt.

Das Feuer wurde von einem Passanten gemeldet, der Rauch auf dem Firmengelände bemerkt hatte. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, brannten bereits fünf Ballen Kunststoff lichterloh. Das Feuer breitete sich rasch aus, weshalb die Einsatzleitung bereits kurz nach Einsatzbeginn weitere Feuerwehren hinzu rief. Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit rund 250 Mann die ganze Nacht über im Großeinsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen des Brandes auf das Firmengebäude. Die große Rauch- und Hitzeentwicklung war dabei eine große Herausforderung, hieß es seitens der Leitstelle Tirol. Die Rauchwolke war weithin sichtbar, habe aber keine Gefahr für die Bevölkerung bedeutet. (TT.com)