Höchst, Steyr, München – Zwei Beinahe-Ertrinkungsfälle konnten am Donnerstag von den Eltern in Österreich verhindert werden, in Bayern wurde ein Jugendlicher zum Lebensretter.

Der Vater eines zweieinhalbjährigen Mädchens hat in Höchst (Bez. Bregenz) seine Tochter vor dem Ertrinken gerettet. Das Kleinkind war in einem unbeobachteten Moment in den Swimmingpool im Garten seines Elternhauses gefallen. Als die Erwachsenen wieder auf das Mädchen aufmerksam wurden, trieb es mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Nach kurzer Reanimation kam das Kind zu sich.

Nach der etwa 20 Sekunden dauernden Wiederbelebung wurde das Kind ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht. Dort hat das Mädchen zur Überwachung auch die Nacht verbracht, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Exekutive hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls sowohl der Vater als auch die Mutter im Garten auf, sie achteten aber nicht unmittelbar auf ihre Tochter. Der Vater gab an, das Mädchen sei kurz zuvor noch mit Schwimmflügeln an den Armen durch den Garten gelaufen. Der Swimmingpool ist mit einem 1,10 Meter hohen Metallzaun gesichert, da sich aber die ganze Familie im Garten aufhielt, stand die Tür zum Pool offen.

Zweijährige von Ärzten reanimiert

Eine Zweijährige ist Donnerstagnachmittag bewusstlos von ihrer Mutter in einem Kinderbecken in einem Freibad in Steyr entdeckt und gerettet worden. Das Mädchen wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Linz geflogen, teilte die Polizei Oberösterreich mit.

Die Eltern hatten zu Fronleichnam gemeinsam mit der Tochter das Freibad besucht und sich rund drei Meter neben dem Kinderbecken auf der Liegewiese platziert. Plötzlich bemerkte die Mutter das Fehlen ihrer Kindes und erblickte es leblos im Wasser treibend. Sie zog es an den Beckenrand, zwei zufällig anwesende Ärzte und ein Rettungssanitäter starteten mit der Wiederbelebung.

Jugendlicher rettete Zweijährige in München

Einen unbekannten Schutzengel hatte eine Zweijährige in München. Das Mädchen stand am Nachmittag am Ufer des Feldmochinger Sees. Plötzlich kam die Kleine an der Böschung auf Kieselsteinen ins Rutschen. Sie fiel ins Wasser, ging komplett unter. Ein Jugendlicher, der in unmittelbarer Nähe stand, bemerkte die Gefahr. Und handelte sofort.

Der Bursche zog die Zweijährige aus dem Wasser. Er brachte sie ans Ufer. Unterdessen stürmte laut Aussendung der Feuerwehr München schon die Mutter heran. Sie nahm ihr Kind in Empfang. Dank des jungen Mannes „kam das kleine Mädchen mit dem Schrecken davon“, erklärte die Feuerwehr.

Die Zweijährige wurde von der Rettung und dem Kindernotarzt kurz untersucht und dann vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht.

Der junge Lebensretter wird nun gesucht. Er habe durch „das schnelle Erkennen der lebensbedrohlichen Situation und sein beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindert“. Die Feuerwehr München möchte sich bedanken und ihn für sein vorbildliches Verhalten auszeichnen. (APA, TT.com)