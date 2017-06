Reutte - Eine Karambolage von mehreren Motorrädern und Mopeds bei Reutte in Tirol hat am Donnerstag insgesamt sechs Verletzte gefordert. Zwei Mopedlenkerinnen wollten laut Polizei nach links abbiegen, hielten jedoch am rechten Straßenrand an, weil ihnen viele Fahrzeuge nachfolgten. Eine Gruppe von Motorradfahrern stoppte hinter den beiden, ein Biker konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die beiden 15-jährigen einheimischen Mädchen wollten mit ihren Mopeds gegen 12.30 Uhr von Weißenbach kommend auf der Lechtalstraße (B198) in Richtung Forchach zum dortigen Baggersee nach links abbiegen. Als die beiden Jugendlichen am rechten Fahrbahnrand anhielten, blieb eine Gruppe Motorradfahrer teilweise nebeneinander hinter den Mädchen stehen.

Ein 29-jähriger Deutscher bremste nicht rechtzeitig und kollidierte mit den anderen Bikern. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau in Deutschland geflogen.

Drei weitere Motorradfahrer wurden bei der Karambolage ebenfalls verletzt. Sie konnten jedoch nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus Reutte wieder entlassen werden. Auch die beiden Mopedlenkerinnen erlitten Verletzungen. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden teilweise schwer beschädigt. (APA)