Beim Canyoning in der Auerklamm in Oetz hat sich am Samstagnachmittag ein Deutscher schwer verletzt. Als er nach dem Rutschen in eine Gumpe ins Wasser eintauchte, renkte er sich die rechte Schulter aus. Ein Notarzthubschrauber musste den Mann Mittels Tau bergen. Anschließend wurde er in die MedAlp nach Imst geflogen. (TT.com)