Lissabon – Die Zahl der Todesopfer bei einem Waldbrand in Portugal hat sich von 19 auf mindestens 24 erhöht. Mindestens 20 weitere wurden nach Regierungsangaben am Samstag bei dem Brand in der Region Leiria im Zentrum des Landes verletzt. Die meisten Opfer starben demnach in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt. Ministerpräsident Antonio Costa sprach von einer „furchtbaren Tragödie“.

Zahlreiche Opfer seien in ihren Autos auf der Straße von Figueiro dos Vinhos nach Catanheira de Pera verbrannt, als sie versuchten, den Flammen zu entkommen, sagte Innenstaatssekretär Jorge Gomes in der Nacht auf Sonntag. 14 Dorfbewohner und sechs Feuerwehrleute wurden demnach verletzt. Nach den Worten von Ministerpräsident Costa könnte die Opferzahl noch steigen.

Mehrere Dörfer von Flammen eingekreist

Bisher ist nichts bekannt, dass Österreicher unter den Todesopfern oder Verletzten bei dem Waldbrand in Portugal wären. So hieß es am Sonntag in der Früh aus dem Außenministerium gegenüber der APA auf Anfrage.

Der Waldbrand war am Nachmittag ausgebrochen und hatte sich mit rasender Geschwindigkeit in vier Richtungen ausgebreitet. Laut Gomes sind mehrere Dörfer betroffen, das Ausmaß der Schäden sei jedoch noch unbekannt. In Portugal herrschten am Samstag Temperaturen von teilweise über 40 Grad Celsius.

Das Feuer sei an vier Fronten aktiv und werde von mehr als 260 Feuerwehrmännern mit über 80 Einsatzfahrzeugen und zwei Flugzeugen bekämpft, sagte Innenministeriums-Staatssekretär Jorge Gomes. Dennoch habe man nicht verhindern können, dass die Flammen auf den Nachbarkreis Figueiro dos Vinhos übergriffen. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten, hieß es.

Der Kreis Pedrogao Grande hat auf 128 Quadratkilometer Fläche lediglich rund 4000 Einwohner, die sich in erster Linie der Land-, aber auch der Textilwirtschaft widmen. Die nahezu unberührte Natur mit Lagunen und Stauseen zog in den vergangenen Jahren immer mehr Wanderer und Wassersportler an. (APA/AFP)