Terfens - Kurios mutete am Sonntag ein Einsatz von Rotem Kreuz und Feuerwehr am Badesee Weißlahn in Terfens an. Ein 14-Jähriger hatte sich an einem Surfbrett einen oder mehrere Finger eingeklemmt. Er konnte sich selbst nicht mehr befreien und bekam Schmerzen.

Letztlich musste die Feuerwehr den Jugendlichen per Flex befreien. Zur Abklärung des Verletzungsgrades wurde er noch am Abend in die Klinik Innsbruck überstellt. (TT.com)