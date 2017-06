Innsbruck – Der Aufprall war so heftig, dass das Motorrad auseinandergerissen wurde. Der 37-jährige Südtiroler überlebte den Unfall auf der Brennerstraße nicht. Kurz zuvor war jener Mann in der Innsbrucker Klinik gestorben, der, wie berichtet, am Sonntag gegen 0.40 Uhr mit seinem Mofa gegen einen Pkw geprallt war. Der 50-jährige Einheimische erlag am Montag seinen Verletzungen. Traurige Bilanz der vergangenen sonnigen Tage auf den Straßen: zwei Todesopfer, mehrere Verletzte und über 1000 Beanstandungen durch die Polizei bei einem länder­übergreifenden Kontrollschwerpunkt.

Was den Unfall auf der Brennerstraße ausgelöst hat, war vorerst noch unklar. Der Lenker aus Südtirol prallte im Gemeindegebiet von Schönberg gegen 10 Uhr jedenfalls gegen den Vorderreifen eines Betonlasters. Daraufhin wurde der Mann gegen die Böschungsmauer geschleudert und landete ersten Informationen der Polizei zufolge unter den hinteren Zwillingsrädern des Lkw. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Lenker des Betonlasters, ein 50-jähriger Rumäne, erlitt einen Schock.

Die beiden tragischen Unfälle trüben die Bilanz der Polizei der vergangenen Tage. Dabei hatte es am Samstag keinen einzigen Motorradunfall gegeben. Doch in dieser Tonart ging es dann nicht mehr weiter. Und so standen am Ende des Kontrollschwerpunktes, bei dem in Tirol und auf den Zulaufstrecken in Südtirol, Oberbayern, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg kontrolliert wurde, insgesamt 1412 Beanstandungen der Polizei.

Das Gros entfiel dabei auf die Tiroler Polizei. Hier wurden 784 Raser gestoppt und 212 weitere Delikte gezählt. Von Donnerstag bis Sonntag wurde von der Polizei intensiv der Motorradverkehr ins Visier genommen. Markus Widmann, Chef der Landesverkehrsabteilung: „Auch wenn beim weit überwiegenden Teil der Lenker ein diszipliniertes Fahrverhalten festgestellt werden konnte, waren dennoch wieder etliche Übertretungen dabei.“

So stoppten die Beamten auf der Felbertauernstraße einen Österreicher in der 100er-Zone mit 180 km/h und am Fronleichnamstag wurden bei einem Motorradfahrer in Bruckhäusl 200 km/h gemessen. Der Mann überholte zudem trotz Gegenverkehrs und Sperrlinie.

Die Polizei warnte gestern einmal mehr Raser vor den Folgen zu hoher Geschwindigkeiten. „Nicht angepasste Geschwindigkeiten, riskante Überholmanöver, Kurvenschneiden und Selbstüberschätzung sind immer wieder die Ursache für schwere Unfälle“, erklärte Widmann. (TT, mw)