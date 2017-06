Innsbruck – Ein 72-Jähriger fuhr in Innsbruck auf dem Langen Weg über die Grenobler Brücke. An der Kreuzung mit der Haller Straße hielt der Autofahrer an der roten Ampel an. Als diese auf Grün sprang, fuhr der Tiroler los, er wollte links abbiegen.

In diesem Moment kam auf der Haller Straße ein Motorradfahrer heran. Der 67-Jährige prallte gegen die rechte Seite des Autos. Er stürzte. Schwer verletzt wurde der Tiroler in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)