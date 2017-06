Ehrwald – Gegen 20 Uhr wurde am Dienstagabend ein 63-jähriger Deutscher im Außerfern von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet. Der Mann war von einer Wanderung bei Ehrwald nicht wie mit seiner Frau vereinbart in das gemeinsame Quartier im bayerischen Grenzort Greinau zurückgekehrt. Auch telefonisch war er nicht erreichbar.

Sein Fahrzeug wurde im Bereich der Ehrwalder Alm entdeckt. Eine Handypeilung hatte ergeben, dass sich der Mann auch im Bereich Grubigstein aufgehalten haben soll.

Nachdem die Suche am Dienstagabend ergebnislos endete, suchten am Mittwoch Alpinpolizei und Bergretter mit Unterstützung eines Helikopters nach dem Vermissten. Am Nachmittag dann die traurige Gewissheit: Der Mann konnte nur mehr tot aufgefunden. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)