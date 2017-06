Laufen – Nach einem schweren Badeunfall im Abstdorfer See bei Laufen (Bayern) ist in der Nacht auf Mittwoch ein 71-jähriger Salzburger im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Montag in der Mittagszeit mit seiner Frau Schwimmen gegangen, als in Ufernähe plötzlich das Bewusstsein verlor und unterging.

Da der Mann ein Schwimmbrett am Arm festgebunden hatte, konnte er - obwohl er bereits deutlich unter Wasser war - sofort durch zwei Helferinnen geortet und aus dem See gezogen werden, berichtete das Bayerische Rote Kreuz. Eine weitere Frau begann mit Wiederbelebungsversuchen und setzte einen Notruf ab. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen, wo er in der vergangenen Nacht verstarb. (APA)