Am Hahnenkamm in Kitzbühel geriet am Mittwoch in den Morgenstunden die Isolierung des Schneedepots in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Laut Polizei mussten die Folien geöffnet werden, um die Glutnester zu löschen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Brandermittler gehen von einem Blitzschlag als Brandursache aus. (TT.com)