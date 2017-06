Innsbruck - Der astronomische Sommer beginnt heute mit einem echten Hitzetag. Das Thermometer wird dabei einmal mehr über 30 Grad steigen. Bis mindestens kommenden Montag wird es sommerlich heiß bleiben. Damit einher werden aber auch etliche Gewitter gehen. Auch gestern Nachmittag und in der Nacht kam es bereits zu heftigen Entladungen.

Am Hahnenkamm in Kitzbühel etwa geriet in der Nacht auf Mittwoch in den Morgenstunden die Isolierung des Schneedepots in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Laut Polizei mussten die Folien geöffnet werden, um die Glutnester zu löschen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Brandermittler gehen von einem Blitzschlag als Brandursache aus.

Hohe Waldbrandgefahr in Osttirol: Blitze lösten Feuer aus

Die Trockenheit und die auch die nächsten Tage anhaltende Hitzewelle veranlassten das Land Tirol am Mittwoch, noch einmal vor der extremen Gefahr von Wiesen- und Waldbränden zu warnen. Extrem hoch ist die Waldbrandgefahr derzeit in Osttirol. Die BH Lienz verbietet in einer aktuellen Waldbrandverordnung das Entzünden von Feuer und das Rauchen in den Waldgebieten.

Ein Blitzschlag löste am späten Mittwoch gegen 17.20 Uhr in Bannberg bei Assling einen Waldbrand aus. Ein Waldarbeiter und vorbeifahrende Passanten konnten den Brand mit Feuerlöschern rasch unter Kontrolle bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Assling löschte das Feuer endgültig. Zur Kontrolle kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Nur 40 Minuten später schlug ein Blitz in ein Waldgebiet im Rackental in Oberlienz ein. Die Feuerwehren Oberlienz und Oberdrum, die Bergrettung Lienz sowie die Feuerwehr Flughelfer Osttirols und das Bezirkskommando Lienz wurden alarmiert. Auch ein Polizeihubschrauber war im Löscheinsatz.

„Kaum Niederschläge, eine anhaltende Hitzewelle und ausgetrocknete Böden kennzeichnen die derzeitige Situation in unseren Wiesen- und Waldgebieten. Deshalb warne ich vor offenem Feuer in diesen Bereichen. Auch beim Grillen im Freien ist Vorsicht geboten", erklärte Katastrophenschutzreferent LHStv. Josef Geisler. „Die angekündigten Gewitter reichen nicht aus, diese Lage wesentlich zu verbessern." Weitere wichtige Verhaltensregeln wären, keine brennenden oder glimmenden Gegenstände, wie zum Beispiel Zündhölzer oder Zigaretten, wegzuwerfen.

Feuerwehren in Bereitschaft

Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl betonte, dass die Feuerwehren im ganzen Land entsprechend sensibilisiert sind: „In jedem Bezirk gibt es speziell für die Waldbrandbekämpfung ausgebildete und ausgerüstete Feuerwehren. Zum Transport von Löschwasser wird bei Bedarf auf öffentliche und private Hubschrauber zurückgegriffen."

Appell an die Vernunft

„Neben der anhaltenden Hitzewelle und der damit verbundenen Trockenheit ist bei uns im Bezirk die Situation mittlerweile so, dass viele kleine Gerinne und Bäche kein Wasser mehr führen und so im Falle eines Waldbrandes kein Löschwasser mehr zur Verfügung steht. Besondere Vorsicht ist jetzt bei den traditionellen Herz-Jesu-Feuern geboten. Allein der Funkenflug kann beim stark ausgetrockneten Waldboden ein Feuer entfachen", betont Olga Reisner, Bezirkhauptfrau von Lienz.

Deshalb hat sie für ihren Bezirk jetzt eine Waldbrandverordnung erlassen, die das Entzünden von Feuern im Wald und in dessen Gefährdungsbereich bis zur Entspannung der Situation gänzlich verbietet: „Ich appelliere an alle, sich an die Verordnung zu halten. Jeder soll sich der Gefahr bewusst sein und mit Feuer im Freien sehr vorsichtig umgehen", mahnt die Bezirkshauptfrau. (TT.com)