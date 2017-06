Rum – Gegen 3 Uhr Früh schrillte am Donnerstag der Alarm in Rum. Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einem Imbisstand in der Siemensstraße ausrücken. Das Feuer war laut Ermittlern in der Küche ausgebrochen. Es konnte zum Glück rasch gelöscht werden.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand zur Brandursache wird ein technischer Defekt als sehr wahrscheinlich angenommen. Weitere Erhebungen sind aktuell noch im Gange.

Durch den Brand entstand Sachschaden in bislang unbekannte Höhe. (TT.com)