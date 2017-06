Neustift – Ein skelettierter menschlicher Schädelknochen, der am 22. April unterhalb der Falbesoner Ochsenalm in Neustift gefunden wurde, gibt dem Tiroler Landeskriminalamt Rätsel auf. Die Suche nach weiteren Knochenteilen blieb bis dato erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft hat ein gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag gegeben, das ergab, dass der Knochen von einem Mann in mittlerem Erwachsenenalter stammen dürfte. Noch vorhandene teilweise in Fettwachs umgewandelte Weichteilreste dürften darauf hindeuten, dass die Leiche noch nicht sehr viele Jahre gelegen ist. Eine Todesursache konnten die Gerichtsmediziner anhand der vorliegenden Knochenreste nicht mehr klären.

Auffällig an dem Schädelknochen war allerdings, dass er in der rechten Augenhöhle eine Dreilochplatte mit zwei eingesetzten Schrauben aufweist, die nach chirurgischer Versorgung eines Bruchs der äußeren Augenhöhlenbegrenzung am Knochen angebracht worden war.

Kein DNA-Treffer in der Datenbank

Das Institut für Gerichtliche Medizin in Innsbruck konnte ein DNA-fähiges Merkmalmuster einer männlichen Person bestimmen und in der Datenbank abgleichen. Allerdings ergab der Abgleich keinen Treffer. Auf das mögliche Profil passt außerdem kein Vermisster aus den Abgängigkeitslisten der Polizei. Die Ermittler bitten daher die Bevölkerung um Hilfe: Wer kann Angaben zu einer männlichen, seit längerer Zeit abgängigen Person machen, die eine Augenhöhlenoperation durchgemacht hat und die sich eventuell im Bereich Neustift, Falbesoner Ochsenalm, aufgehalten hat? Hinweise sind an das Landeskriminalamt unter Tel. 059133/70-3001 erbeten. (TT.com)