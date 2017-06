Straßburg — Bei der Explosion ihrer Schlagobersflasche ist in Frankreich eine Frau ums Leben gekommen. Der obere Teil der mit Druckluft betriebenen Flasche knallte der 33-Jährigen in ihrem Haus nahe der ostfranzösischen Stadt Mülhausen an die Brust, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Rebecca Burger, eine bekannte Fitness-Bloggerin, wurde schwer verletzt und verstarb kurze Zeit später. Die Familie gab den Tod auf Facebook und Instagram bekannt.

Der Unfall habe sich bereits am Wochenende zugetragen. Die 33-Jährige sei an Herzversagen gestorben, berichtete die Verbraucherzeitschrift 60 Millions des consommateurs auf ihrer Internetseite.

Eine offizielle Bestätigung für die Todesursache der Frau war zunächst nicht zu erhalten. Die Staatsanwaltschaft in Mülhausen bestätigte jedoch auf Anfrage, dass sie in dem Fall ermittle. Es gehe darum, die genauen Umstände herauszufinden, hieß es aus der Behörde.

Ähnliche Unfälle mit Schlagobersflaschen hatte es in Frankreich bereits gegeben, allerdings nicht mit tödlichem Ausgang. Das nationale Verbraucherinstitut hat vor Geräten einer bestimmten Marke gewarnt, weil der obere Teil aus Plastik dem Druck nicht immer standhält. (APA/AFP)