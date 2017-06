Innsbruck - Schreckliche Nachrichten aus der Innsbrucker Klinik: Eine Woche nach einem Badeunfall in Kitzbühel ist ein fünfjähriger Bub am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Bub aus dem Bezirk Kitzbühel war am 15. Juni Teilnehmer eines Anfängerkurses und geriet dabei aus bisher unbekannter Ursache unter Wasser und verlor dort das Bewusstsein. Der Schwimmlehrer bemerkte das und barg den Fünfjährigen. Die Reanimationsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet, und nachdem der Bub stabilisiert wurde, flog ein Rettungshubschrauber ihn in die Innsbrucker Klinik. Dort verloren die Ärzte nun den Kampf um das Leben des fünfjährigen Kindes. (TT.com)