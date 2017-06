Pertisau – Verhältnismäßig glimpflich ist am Freitagvormittag ein Paragleit-Unfall am Zwölferkopf in Pertisau ausgegangen. Gegen 9.30 Uhr startete ein 35-jähriger Tandempilot mit einem 55-jährigen Fluggast auf dem Startplatz. Kurz darauf verhängten sich die Leinen und das Fluggerät wurde instabil. Die Strömung riss ab und die beiden Männer stürzten aus einer Höhe von etwa zehn bis 20 Metern ab. Bäume bzw. Äste dämpften den Sturz. Der 55-Jährige erlitt Prellungen, eine Rissquetschwunde am Daumen und ein blaues Auge. Der Pilot kam mit Hautabschürfungen davon. (TT.com)