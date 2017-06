Pill, Volders – Heftige Gewitter über Tirol bescherten den Feuerwehren im Land einen einsatzreichen Abend. Vielerorts sorgten Blitzeinschläge für Brände. Auch zu Herz-Jesu-Feuern mussten die Florianis mehrmals ausrücken – konnten meist aber kurz darauf wieder umdrehen.

Vier Muren gingen gegen 19.30 Uhr in Neustift im Stubaital ab. Die Gemeindestraße ins Oberbergtal wurde ab dem Ortsteil Seduk verlegt. Die Freiwillige Feuerwehr Neustift rückte mit 20 Mann und zwei Baggern aus. Nachdem sie die Straße geräumt hatten, folgten gegen 23.30 Uhr noch zwei Muren – diesmal im vorderen Bereich des Tales. Verletzt wurde niemand. Die Gemeindestraße wurde aus Sicherheitsgründen (Steinschlaggefahr) ab der Fraktion Milders bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Waldbrand in Pfunds

Sonntagfrüh musste die Freiwillige Feuerwehr Pfuns ausrichten. Im steilen Gelände war ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Blitz schlug in Hausdach in Pill ein

In Pill schlug kurz nach 19 Uhr bei einem kurzen, aber sehr heftigen Gewitter ein Blitz in ein Wochenendhaus ein, dabei geriet der Dachstuhl in Brand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren Pill und Schwaz konnten den Brand schnell löschen.

Blitz schlug bei Kleinvolderberg in Baum ein

Nur wenige Minuten zuvor war in Kleinvolderberg die Feuerwehr zu einem Waldbrand gerufen worden. Ein Blitz hatte in einen Baum eingeschlagen, bald stand eine Fläche von 150 Quadratmetern – nur hundert Meter von einem Wochenendhaus entfernt – in Flammen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Herz-Jesu-Feuer führten zu Einsätzen

Später gingen auch bei anderen Tiroler Feuerwehren Brandmeldungen ein, beispielsweise in Jochberg. Nachdem ein Polizeihubschrauber festgestellt hatte, dass es sich um ein kontrolliertes Herz-Jesu-Feuer handelte, konnten die Feuerwehrleute umdrehen. Auch andere Brände stellten sich schließlich als Herz-Jesu-Feuer heraus.

Feuerwehreinsätze in Osttirol

Am Abend wurden außerdem Feuerwehreinsätze in Virgen, Prägraten, in der Schobergruppe in Thurn, auf der Pustertaler Höhenstraße bei Assling und in den Lienzer Dolimiten bei Lavant gemeldet. (TT.com)