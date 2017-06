Ried im Oberinntal – In der Nacht auf Sonntag blieben acht Hotelgäste in einem Aufzug in Ried im Oberinntal stecken. Die Urlauber waren gegen 1.15 Uhr in den Lift gestiegen. Die Türe schloss sich aber nicht ganz, ein Spalt blieb offen.

Die Kabine ließ sich aber nicht mehr öffnen. Also musste die Freiwillige Feuerwehr Ried aushelfen. Die Einsatzkräfte zwängten die Aufzugtüre auf und befreiten die Deutschen. Zwei Urlauber wurden laut Polizei in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)