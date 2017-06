Fügenberg – Ein 57-Jähriger wurde am Sonntag bei Mäharbeiten im Zillertal verletzt. Der Tiroler verlor gegen 19.30 Uhr im steilen Gelände in Pankrazberg (Gemeinde Fügenberg) die Kontrolle über seinen Motormäher. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und traf den Mann am Brustkorb, teilte die Polizei mit. Nach der Erstversorgung wurde der 57-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)