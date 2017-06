Absam – Gegen 14.45 Uhr wurde der Leitstelle am Montag der Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus in Absam gemeldet. Sofort rückten die Feuerwehren der Umgebung aus, um die Flammen in der Lindenstraße zu bekämpfen. Laut Polizei Hall standen die Feuerwehren Absam, Hall, Wattens, Thaur sowie die Betriebsfeuerwehr Swarovski im Löscheinsatz.

Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte jedoch beträchtlich ausfallen. Gegen 17.30 Uhr waren noch Nachlöscharbeiten im Gange. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)