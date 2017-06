Absam – Bei Dachdeckerarbeiten an einem Mehrparteienwohnhaus in der Lindenstraße in Absam brach am Montagnachmittag ein Brand aus. Das Feuer konnte durch die Arbeiter des Dachdeckerunternehmens nicht mehr selbst gelöscht werden und breitete sich rasch über das gesamte Dach aus.

Gegen 14.45 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert, woraufhin sofort die Feuerwehren der Umgebung ausrückten, um die Flammen zu bekämpfen. Laut Polizei Hall standen die Feuerwehren Absam, Hall, Wattens, Rum sowie die Betriebsfeuerwehr Swarovski mit insgesamt 112 Leuten und 16 Fahrzeugen im Löscheinsatz. Gegen 16.30 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude, es wurde niemand verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch unbestimmter Höhe.

Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)