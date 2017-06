Schwendau – Kurz vor Mitternacht entlud sich am Montag ein Gewitter über Schwendau. Dabei schlug ein Blitz in einen hohen Baum an einer Geländekante ein. Der Einschlag war so gewaltig, dass ein Stromkabel komplett zerstört wurde.

Die Energie des Blitzes traf durch die Stromleitung drei Gebäude, die rund 150 Meter vom Einschlagsort entfernt stehen. So wurden in einem Bauernhaus – das anders als zuerst berichtet nicht direkt getroffen wurde – alle am Stromkreis angeschlossenen Geräte erheblich beschädigt. Von den sieben Personen, die sich in dem Bauernhaus befanden wurde niemand verletzt.

Auch in den beiden anderen Gebäuden richtete der Blitzeinschlag schwere Schäden an, berichtete die Polizei am Nachmittag.

In einem derzeit unbewohnten Ferienhaus entwickelte sich auch noch ein Brand. Dieser wurde aber erst am frühen Morgen entdeckt. Die Feuerwehr konnte diesen gegen 8.30 Uhr unter Kontrolle bringen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Schwendau und Ramsau mit rund 30 Mann, das Rote Kreuz und die Polizei Mayrhofen. (TT.com)