Waidhofen a.d. Ybbs/Steyr – Ein Sturz von einem Sprungturm im Freibad in Waidhofen a.d. Ybbs hat am Montagnachmittag für einen jungen Oberösterreicher mit schweren Verletzungen geendet. „Christophorus 15“ flog den 14-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land ins AKH Linz, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag mit. Der Bub sei stabil und schwebe nicht in Lebensgefahr.

Laut Polizei hatte sich das spätere Opfer mit anderen Burschen auf dem Fünf-Meter-Turm aufgehalten. Nach dem Sturz schlug der 14-Jährige am Beckenrand auf. Die Erhebungen zum Hergang des Unfalls dauerten an. (APA)