Gnadenwald – Glimpflich ausgegangen ist in der Nacht auf Dienstag ein Wohnungsbrand in Gnadenwald. Ein defektes Kühl-/Gefrier-Kombigerät, das an einer Holztür stand, hatte gegen 4 Uhr einen Brand in der Küche der Wohnung ausgelöst. Die Bewohner, eine irakische Familie, bemerkten das Feuer zum Glück rechtzeitig und konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in den unteren Stock retten.

Da alle Türen und Fenster der Wohnung verschlossen waren, konnte sich der Brand aufgrund von Sauerstoffmangel nicht weiter ausbreiten. Die Feuerwehren Gnadenwald und Hall hatten die Flammen in der Folge rasch unter Kontrolle. Durch Rauch und Ruß wurde die Küche der Familie allerdings komplett zerstört und unbrauchbar. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. (TT.com)