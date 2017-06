Innsbruck – Ein zehnjähriges Mädchen aus der Slowakei wurde am Dienstag gegen 19.15 Uhr in einer Wohnanlage in der Kranebitter Allee beim Sturz durch eine Lichtkuppel verletzt. Das Kind war gemeinsam mit seinen Großeltern in dem Garten und dürfte laut Polizei beim Spielen auf die Kuppel gestiegen sein. Diese gab unter ihrem Gewicht nach und brach ein.

Die Zehnjährige stürzte in Folge rund vier Meter in einen darunter liegendes Lokal. „Zum Verletzungsgrad ist derzeit nichts bekannt. Das Mädchen wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, erklärt ein Beamter der Polizei Hötting, die den Fall übernommen hat. Sie sei aber ansprechbar gewesen.

Ermittelt wird jetzt auch wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung: „Wir müssen uns auch anschauen, ob eventuell ein Baumangel zu dem Unfall geführt haben könnte“, sagt der Höttinger Polizist. Außerdem muss geklärt werden, ob der Bereich abgesperrt war. (TT.com)