Bozen – Von einem tragischen Unfall berichtet die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten: In einer Großfamilie ist demnach am Dienstag ein zweijähriger Bub erstickt. Ersten Annahmen zufolge dürfte das Kind Milch getrunken haben. Dabei dürfte die Flüssigkeit in die Lunge gelangt sein.

Der Kleine habe die Milch nicht mehr richtig abhusten können und sei daraufhin erstickt, heißt es. Die genaue Todesursache muss aber mit einer Autopsie geklärt werden. Diese soll heute oder morgen durchgeführt werden. (TT.com)