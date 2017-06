New York — Samstagnachmittag in einem Freizeitpark bei New York: Matthew Howard und seine Familie wollen gerade nach Hause gehen, als sie plötzlich Schreie hören. Der 55-Jährige blickt nach oben. Er sieht, wie ein Mädchen an einer Godel baumelt, die langsam über das Parkgelände schwebt. Daneben sitz ihr jüngerer Bruder, verzweifelt weinend, weil er sie nicht länger festhalten kann.

Ein Mitarbeiter des Parks stoppt die Seilbahn, als er von der Notlage hört. Matthew Howard zögert nicht lange: Gemeinsam mit seiner Tochter Leeann (21) stellt er sich unter die Gondel — gemeinsam mit Mitarbeitern und Besuchern. „Es ist okay! Du kannst loslassen! Ich fang dich auf, Honey!", ruft er dem Mädchen zu. Die 14-Jährige kann sich nicht länger halten. Lässt los. Fällt fast acht Meter hinunter — in die Arme von Matthew und Leeann.

Das Mädchen hat keine schweren Verletzungen, wird ins Krankenhaus gebracht. Matthew hat Rücken- und Nackenschmerzen, sagt er im Interview mit der BBC. „Aber in dem Moment kümmert das nicht. Man tut, was man tun muss." (smo, TT.com)