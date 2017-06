Berlin – Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen sind in Berlin am Donnerstag fast 30 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr in der Hauptstadt wurden die meisten der 27 Opfer leicht verletzt. Lediglich zwei Menschen müssten stationär behandelt werden.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge an einer Kreuzung zweier großer Straßen im Stadtteil Prenzlauer Berg. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Unglücksursache war unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. (APA/AFP)