Längenfeld – Mit Bierflasche und Handy in der Hand fuhr ein junger Radfahrer am Donnerstagabend durch Längenfeld. Laut Polizei war der 15-Jährige betrunken und hatte kein Licht am Fahrrad. Das dürfte mitunter ein Grund gewesen sein, warum er gegen 21.30 Uhr von einem Autofahrer (37) übersehen worden war. Als der 37-Jährige im Ortszentrum links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Jugendlichen. Er stürzte samt Rad zu Boden und verletzte sich. Die Rettung brachte den jungen Mann in das Krankenhaus nach Zams. (TT.com)