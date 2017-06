Dambovicioara – Bei dem Sturz eines Militärlastwagens in eine Schlucht in den rumänischen Südkarpaten sind drei Soldaten ums Leben gekommen. Wie der Katastrophenschutz in der Nacht auf Freitag mitteilte, kamen neun weitere Soldaten mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Soldat sei unverletzt geborgen worden.

Keinen Hubschrauber für Nachteinsätze

Das mit insgesamt 13 Gebirgsjägern besetzte Fahrzeug war am Donnerstagabend auf einem engen Serpentinenweg bei Dambovicioara von der Fahrbahn abgekommen, 40 Meter tief gestürzt und am Rand einer weiteren, 100 Meter tiefen Schlucht hängengeblieben. Zwei Leichen waren stundenlang in der Fahrerkabine eingeklemmt. Ihre Bergung war schwierig und gefährlich, weil das Fahrzeug ständig in die nächste Schlucht zu stürzen drohte.

Der neue, erst seit wenigen Stunden amtierende Ministerpräsident Mihai Tudose sagte, es sei „unverzeihlich“, dass Rumänien keinen für Nachteinsätze tauglichen Rettungshubschrauber habe. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren die Soldaten in einer Kolonne von insgesamt vier Lastwagen auf dem Weg von einer Übung im nahegelegenen Militärstützpunkt Cincu zu ihrer Kaserne in Campulung, als es zum Unfall kam. Die Militärstaatsanwaltschaft nahm Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf. (APA/dpa)