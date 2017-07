Kirchbichl – Vor einem Monat war ein 82-Jähriger in Kundl in den Inn gestürzt. Am Freitagabend barg die Wasserrettung eine Leiche aus dem Innrechen in Kirchbichl. Die Polizei gehe „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es sich dabei um den vermissten Tiroler handelt, wie Sprecher Stefan Eder gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online sagte.

Passanten hatten den leblosen Körper gegen 20 Uhr am Innufer gesichtet. Nach dem Verschwinden des Mannes suchten Feuerwehren und Wasserrettungskräfte fieberhaft nach dem Mann. Die Umstände, die zum tödlichen Sturz des Pensionisten geführt haben, werden sich wahrscheinlich nicht mehr klären lassen, führte Eder weiter aus.

Bekannter schlug Alarm

Rückblick: Am 2. Juni war der Kundler gemeinsam mit einem Bekannten im Bereich der Mündung der Wildschönauer Ache in den Inn direkt bei der Autobahnunterführung unterwegs. Die beiden Männer standen im Nahbereich des Ufers. Gegenüber der Polizei gab der Bekannte an, dass er dann kurz zurück in sein Auto gegangen sei, um etwas zu trinken zu holen. Als er zurück kam, war sein Freund verschwunden, nur noch dessen Kappe lag am Ufer. „Der 82-Jährige war nicht in der körperlichen Verfassung, schnell weg zu gehen. Deshalb ist es gut möglich, dass er in den Inn gestürzt ist“, erklärt ein Kundler Polizist damals.

Sofort nach dem Notruf durch den Bekannten wurden die Feuerwehren der Umgebung und drei verschiedene Wasserrettungen alarmiert, die den Inn von Höhe Klärwerk Kundl bis zur Staustufe Kundl durchforsteten, während der Heli 3 die Gegend abflog – allerdings ohne Ergebnis. Dann wurde die Suche abgebrochen. Einerseits, weil man nicht wusste, ob der Mann tatsächlich ins Wasser gestürzt ist, andererseits weil der Inn zu dieser Zeit Hochwasser führte und sich der Einsatz äußerst schwierig gestaltete. Nun gibt es die traurige Gewissheit. (TT.com)