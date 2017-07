Wörgl – In Wörgl wurde am Samstag ein 76-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war mit seinem E-Bike auf der Brixentalstraße in Richtung Hopgarten unterwegs. Ein vor ihm fahrender 24-Jähriger bremste sein Auto ab, um in einen Parkplatz einzubiegen.

Der Pensionist prallte mit seinem E-Bike gegen das Heck des Wagens. Er stürzte zu Boden und blieb schwer verletzt liegen. Der 76-Jäjhrige musste noch an de Unfallstelle reanimiert werden. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Kufstein eigeliefert. (TT.com)