Am Samstag arbeitete ein 47-Jähriger in Schmirn an einem Holzspalter. Gegen 15 Uhr geriet der Einheimische plötzlich mit der Hand in die Maschine. Zwei Finger wurden abgetrennt. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Tiroler in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)