Längenfeld – Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntag in Längenfeld ereignet. Am Nachmittag donnerte eine riesige Menge Geröll im Bereich der Grieser-Lehne ins Tal. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte: Zwei Wanderer wurden von den Gesteinsmassen erfasst.

Am Abend wurde die Polizei davon informiert, dass zwei Einheimische abgängig sind. Eine groß angelegte Suche wurde gestartet. Dann die traurige Gewissheit: Mit Unterstützung des Rettungshubschraubers fanden die Bergretter die Leiche eines Wanderers, wenig später entdeckten sie den zweiten Toten. Es handelte sich um die beiden als vermisst gemeldeten Einheimischen. Sie hatten keine Überlebenschance. Die beiden Toten wurden geborgen, um die Angehörigen kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam. (TT.com)