Grein – Ein Motorradfahrer aus Deutschland ist am Sonntag in Grein (Bezirk Perg) tödlich verunglückt. Nach Angaben der oberösterreichischen Landespolizeidirektion war der 50-jährige Biker auf der Donau Bundesstraße B 3 in Richtung Saxen unterwegs, als er – vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn – in einer leichten Linkskurve ins Schleudern kam.

Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch beim Anflug in das Unfallkrankenhaus Linz im Rettungshubschrauber Christophorus 15 verstarb. Am Motorrad entstand Totalschaden. (APA)