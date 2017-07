Münchberg - Kurz nach 7 Uhr kam es auf der Autobahn A9 bei Stammbach in Bayern zu einem schweren Verkehrsunfall. Im stockenden Verkehr fuhr ein Reisebus auf einen Sattelzug auf. Der Bus ging sofort in Flammen auf. Laut ersten Informationen der Polizei Oberfranken wurden 30 Fahrgäste verletzt - viele von ihnen schwer. Zwei schweben laut Pressesprecherin Anne Höfer in Lebensgefahr.

Insgesamt befanden sich aber 48 Männer und Frauen aus Sachsen im Bus - 46 Fahrgäste und zwei Busfahrer. 18 Menschen wurden vermisst. Die Polizei korrigierte am Vormittag die Angaben, ursprünglich war von 17 Vermissten ausgegangen worden.

Am späten Vormittag bestätigte die Polizei die schlimmsten Befürchtungen: Mehrere Businsassen sind ums Leben gekommen. "Die (18 vermissten, Anm.) Personen dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein", heißt es in der Presseaussendung. Zur Bergung und Identifizierung der Leichen wurden Spezialisten des Bundeskriminalamts angefordert.

BR-Reporter Markus Feulner berichtet von schrecklichen Bildern: Die Leichen seien in das Wrack förmlich hineingebrannt. Das Feuer sei sehr heiß gewesen, habe ihm ein Feuerwehrmann erklärt. Nun sei es extrem schwer, die Toten zu finden, zu bergen und letztlich zu identifizieren. "Es sind auch für die Einsatzkräfte schreckliche Bilder", sagte der BR-Reporter.

Noch kurz zuvor hatten die Einsatzkräfte gehofft, dass einige der Vermissten überlebt haben könnten. "Es könnte sein, dass sie in dem Bus ums Leben gekommen sind. Es könnte aber auch sein, dass einige sich gerettet haben und zum Beispiel in einen Wald geflüchtet sind", sagte Höfer im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Es gebe "ein Fünkchen Hoffnung", hatte ihr Kollege zuvor erklärt. "Aber wir sind auch realistisch: Es wird wohl am Ende des Tages leider einige Tote zu verzeichnen geben", sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter im Interview mit N24.

Die Polizei rechnet mit Toten bei dem Unfall auf der A9 nahe #Münchberg. Der Bus sei am Morgen auf einen Sattelzug aufgefahren. #BuBraMüb pic.twitter.com/rM9LmTcriP

— BR24 (@BR24) July 3, 2017

Ein Sprecher der Feuerwehr hielt es am Vormittag für unwahrscheinlich, dass sich noch jemand habe retten können und nun verletzt in der Umgebung liege. Um die Unfallstelle herum gebe es Wildschutzzäune, über die vermutlich niemand geklettert sei. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Bus bereits lichterloh gebrannt. "In dem Moment, in dem wir eintrafen, kam niemand mehr aus dem Bus", sagte der Sprecher.

Von dem Reisebus blieb nur noch ein Gerippe übrig. Das Feuer war am Vormittag gelöscht. Experten der Polizei begannen umgehend ihre Arbeit in dem Wrack. Auch ein Gutachter und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof sind bereits vor Ort. Der genaue Unfallhergang soll geklärt werden.

Die Polizei befürchtet "etliche Tote" bei dem Busunfall auf der A9 bei #Münchberg. Ein Reisebus fuhr auf einen Lastwagen auf & brannte aus pic.twitter.com/gZ7CBurmZd

— BR24 (@BR24) July 3, 2017

Bei den Fahrgästen handelte es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen. Über genaue Herkunft und Ziel des Reisebusses wollte die Polizei auch auf Rücksicht auf die Angehörigen noch keine Angaben machen.

Rund 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, Technischem Hilfswerk und der Polizei Oberfranken sind vor Ort. Es waren auch mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Diese kreisten auch am Vormittag noch über die Unfallstelle zwischen der Anschlussstelle Münchberg-Süd und Gefrees. Gegen Mittag wurden diese abgezogen.

Die Autobahn wurde in beide Richtungen komplett gesperrt. In Fahrtrichtung Süden bleibt die Sperre den ganzen Tag aufrecht erhalten, hieß es von Seiten der Polizei. Es bildeten sich lange Staus.

Auf der A9 nahe Münchberg im Landkreis Hof hatte es schon einmal ein schweres Unglück gegeben: Vor 27 Jahren kam es hier wegen dichten Nebels zu einer der schlimmsten Massenkarambolagen, die es je auf deutschen Straßen gegeben hat. Rund 100 Autos waren damals in den Unfall verwickelt, zehn Menschen starben, 122 wurden verletzt. (smo, dpa)