Völkermarkt – In einer Plastikfabrik im Industriegebiet der Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) handelt es sich um einen Großbrand, eine Werkshalle stand in Flammen. Sieben Feuerwehren mit in Summe bis zu 140 Einsatzkräften wurden alarmiert. (APA)