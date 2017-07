Grinzens – Die Sellraintalstraße bei Grinzens war am Montag gegen 17.20 Uhr Schauplatz eines schweren Unfalls: Nach einem Überholmanöver in der Wurmbachgalerie geriet ein deutscher Motorradfahrer ins Schleudern und touchierte in Folge die rechts befindliche Leitschiene.

Der 31-Jährige stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)