Strengen – Trauriges Alpin­unglück in den Lechtaler Alpen. Nach einem Erstbericht der Polizei war am Mittwoch gegen 13.50 Uhr ein Tiroler (63) mit einem Bergkameraden (62) auf dem Weg zur Eisenspitze in den Lechtaler Alpen. Im Bereich der Parseier Scharte überquerten die Alpinisten ein steiles Schneefeld. Dort verlor der 63-jährige Bergsteiger aus bislang ungeklärter Ursache am Schnee die Kontrolle und stürzte rund 200 Meter tödlich ab. Er blieb an einem Felskopf hängen.

Der Kamerad des Verunglückten verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt der Flugrettung konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Libelle Tirol übernahm die Bergung des Leichnams. (TT.com)