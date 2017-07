Stummerberg – Ein 28-Jähriger arbeitete am Mittwochvormittag in einem Wald in Stummerberg. Plötzlich schnellte ein Ast gegen das Bein des Slowaken. Trotz Schnittschutzhose bohrte sich das Holz rund sieben Zentimeter tief in den Oberschenkel des Arbeiters.

Der 28-Jährige wurde noch an der Unfallstelle versorgt. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber nach Schwaz in das Krankenhaus gebracht. (TT.com)