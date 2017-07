Braunau – Ein Motorradfahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Ostermiething (Bezirk Braunau) von einem führerscheinlosen, betrunkenen Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 41-jährige Lenker war mit seinem Pkw auf die linke Fahrbahn geraten und frontal in das entgegenkommende Motorrad gekracht. Für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Unfallverursacher hatte 1,74 Promille, so die Polizei. (APA)