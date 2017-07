Bei einem Unfall in Brixlegg ist am Donnerstagvormittag ein Tiroler (79) verletzt worden. Der 79-Jährige war mit seinem E-Scooter gegen 9.30 Uhr auf der Tiroler Bundesstraße im Ortsgebiet unterwegs. Plötzlich streifte er die Gehsteigkante und kam zu Sturz. Dabei verletzte er sich am Oberschenkel. Wie schwer, ist nicht bekannt. Nach der Erstversorgung kam er in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein. (TT.com)