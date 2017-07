St. Johann im Walde - Eine Portion Glück hatte ein 20-Jähriger am Donnerstagmittag in St. Johann im Wald in Osttirol: Nachdem sein Auto 15 Meter über eine steile Böschung abstürzte, erlitt er nur leichte Verletzungen. Er konnte sich auch selbst aus dem Wrack befreien.

Zu dem Unfall war es gekommen, nachdem der Tirol kurz vor 13 Uhr auf der Straße Richtung Oblasser Berg in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Wie der Verunfallte gegenüber der Polizei aussagte, sei ein Schlagloch Schuld daran gewesen.

Der junge Mann geriet daraufhin über den rechten Straßenrand hinaus. Das Auto stürzte 15 Meter ab und kam auf darunter befindlichen Straße auf der Seite liegen zum stehen. Er kletterte aus dem Seitenfenster und alarmierte die Rettungskräfte.

Mit leichten Verletzungen wurde er in das BKH nach Lienz gebracht. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. (TT.com)