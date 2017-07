Kirchberg - Eine sechsköpfige Gruppe tschechischer Motorradfahrer hielt am Donnerstagvormittag an einem Zebrastreifen in Kirchberg. Sie wollten im Bereich eines Lebensmittelgeschäftes einen wartenden, ebenfalls aus Tschechien stammenden Jugendlichen über die Straße lassen.

Fünf der Motorradfahrer hielten rechtzeitig an. Der Letzte in der Gruppe hat, laut Polizei, die Situation aber offenbar zu spät erkannt. Beim Versuch einen Zusammenstoß mit den haltenden Motorrädern zu verhindern, schlängelte sich der 50-Jährige an ihnen vorbei. Dabei touchierte er zwei Motorräder und kollidierte auch noch mit dem 18-Jährigen Fußgänger.

Dieser wurde daraufhin durch die Luft geschleudert und verletzte sich unbestimmten Grades. Der 50-Jährige und eine 38-Jährige, die auf seinem Motorrad mitfuhr, blieben schwer verletzt liegen.

Zwei Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber brachten die Verletzten ins Krankenhaus nach St. Johann. Die Bundesstraße war wegen des Rettungseinsatzes für circa eine halbe Stunde gesperrt. (TT.com)