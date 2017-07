La Paz – Bei einem Dorffest im Südwesten Boliviens ist ein Lastwagen mitten in die feiernde Menge gerast, acht Menschen wurden getötet und fünf weitere schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wäre der Fahrer anschließend fast von wütenden Bewohnern gelyncht worden. Sicherheitskräfte konnten ihn demnach gerade noch in Schutz bringen.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Augenzeugen berichteten, der Mann sei offenbar am Steuer eingeschlafen. Laut Polizei hatte sein Fahrzeug keine Nummernschilder. (APA/AFP)