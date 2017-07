Innsbruck – Für reichlich Chaos hat ein Lkw-Fahrer am Freitag in Innsbruck gesorgt. Als er am Mitterweg mit seinem Fahrzeug eine Kreuzung passierte, riss er mit seinem am Lkw montierten Ladekran gleich mehrere Oberleitungen mit. Zudem wurden ein Stromkasten und ein Ampelmast umgestoßen. Letzterer landete mitten auf der Straße.

Der Lkw-Lenker dürfte laut Polizei vergessen haben, den Kran nach Ladearbeiten auf einer Baustelle wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen. Da auch die Leitungen noch teilweise auf der Fahrbahn lagen, kam es zu Verkehrsverzögerungen und Stau. Personen kamen durch den Unfall nicht zu Schaden. (TT.com)